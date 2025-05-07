AMD прогнозує падіння доходів на 1,5 мільярда доларів через обмеження США

Американська компанія AMD попередила про можливе скорочення річного доходу на 1,5 млрд дол у 2025 році через нові обмеження з боку США на експорт передових мікросхем штучного інтелекту до Китаю.

Про це пише Reuters.

За словами фінансової директорки Жан Ху, ці втрати пов’язані з новим етапом експортного контролю, який почав діяти у квітні.

Після публікації квартального прогнозу акції компанії зросли приблизно на 1% на позаторговій сесії. Очікується, що найбільший вплив від обмежень припаде на другий і третій квартали 2025 року.

Попри тиск, генеральна директорка AMD Ліза Су заявила: "Це, безумовно, зустрічний вітер, але ми вважаємо, що він добре стримується, враховуючи все інше, що у нас відбувається".

Також вона додала, що компанія очікує сильне двозначне зростання доходів від продажів ШІ-чіпів для центрів обробки даних.

На Китай припадає близько чверті загального доходу AMD. Згідно з підрахунками LSEG, вплив експортного контролю може зменшити річну виручку майже на 5% від прогнозованих 31,03 млрд дол.

У другому кварталі AMD очікує виручку на рівні 7,4 млрд дол, плюс-мінус 300 млн, що перевищує середню оцінку аналітиків у 7,25 млрд дол. Продажі центру обробки даних зросли на 57% і сягнули 3,7 млрд дол, обійшовши прогноз у 3,62 млрд дол.

Нагадаємо:

Nvidia повідомила деяким зі своїх найбільших китайських клієнтів, що вона допрацьовує дизайн своїх чіпів штучного інтелекту, щоб їх можна було продавати китайським компаніям без порушення експортних правил США.

Акції Advanced Micro Devices впали на 9% на попередніх торгах. Причина – розчарування інвесторів у доходах компанії від продажу чипів для штучного інтелекту, які не виправдали високих очікувань.