AMD прогнозирует падение доходов на 1,5 миллиарда долларов из-за ограничений США

Американская компания AMD предупредила о возможном сокращении годового дохода на 1,5 млрд долл в 2025 году из-за новых ограничений со стороны США на экспорт передовых микросхем искусственного интеллекта в Китай.

Об этом пишет Reuters.

По словам финансового директора Жан Ху, эти потери связаны с новым этапом экспортного контроля, который начал действовать в апреле.

После публикации квартального прогноза акции компании выросли примерно на 1% на послеторговой сессии. Ожидается, что наибольшее влияние от ограничений придется на второй и третий кварталы 2025 года.

Несмотря на давление, генеральный директор AMD Лиза Су заявила: "Это, безусловно, встречный ветер, но мы считаем, что он хорошо сдерживается, учитывая все остальное, что у нас происходит".

Также она добавила, что компания ожидает сильный двузначный рост доходов от продаж ИИ-чипов для центров обработки данных.

На Китай приходится около четверти общего дохода AMD. Согласно подсчетам LSEG, влияние экспортного контроля может уменьшить годовую выручку почти на 5% от прогнозируемых 31,03 млрд долл.

Во втором квартале AMD ожидает выручку на уровне 7,4 млрд долл, плюс-минус 300 млн, что превышает среднюю оценку аналитиков в 7,25 млрд долл. Продажи центра обработки данных выросли на 57% и достигли 3,7 млрд долл, обойдя прогноз в 3,62 млрд долл.

Напомним:

Nvidia сообщила некоторым из своих крупнейших китайских клиентов, что она дорабатывает дизайн своих чипов искусственного интеллекта, чтобы их можно было продавать китайским компаниям без нарушения экспортных правил США.

Акции Advanced Micro Devices упали на 9% на предыдущих торгах. Причина - разочарование инвесторов в доходах компании от продажи чипов для искусственного интеллекта, которые не оправдали высоких ожиданий.