Акции SoftBank взлетели до рекорда после инвестиций в ИИ

SoftBank показала рекордный рост акций более чем на 13%.

Об этом пишет Reuters.

Акции японского технологического инвестора SoftBank Group в пятницу выросли более чем на 13% до исторического максимума на фоне оптимизма инвесторов в отношении искусственного интеллекта и лучших, чем прогноз, прибылей за первый квартал.

Во время утренних торгов стоимость акций достигла 14 205 иен, а день завершила ростом на 10,39% - до 13 865 иен.

SoftBank в этом году объявила ряд масштабных инвестиций, среди которых - $30 млрд в разработчика ChatGPT компанию OpenAI и участие в финансировании проекта Stargate - дата-центра в США стоимостью $500 млрд.

По итогам апреля-июня компания получила чистую прибыль в 421,8 млрд иен ($2,87 млрд), тогда как за аналогичный период прошлого года понесла убытки.

Спрос на компании, связанные с AI, повысил стоимость портфеля SoftBank как среди публичных, так и частных активов. Это способствовало снижению соотношения кредитов к стоимости активов до 17% в конце июня с 18% в марте.

Аналитики Macquarie отметили, что результаты являются "свидетельством качества диверсифицированного портфеля SoftBank, сильных фундаментальных показателей, отраслевых трендов и устойчивости баланса".

Рост SoftBank стал самым большим вкладом в подъем индекса Topix, который впервые в истории превысил отметку в 3 000 пунктов и закрылся на уровне 3 024 (+1,21%).

По словам Сейичи Судзуки из Tokai Tokyo Research Institute, инвесторы активно скупали акции SoftBank, чтобы превзойти прирост Topix: "Когда основные индексы растут, нужно покупать тяжеловесов, тянущих рынок вверх. Сильные результаты SoftBank и рост Topix совпали во времени".