Акції Netflix підскочили через ріст кількості підписників

Акції Netflix злетіли в ціні на попередніх торгах у середу після того, як компанія повідомила про святковий квартал, оскільки потужна лінійка контенту та вихід на прямі спортивні трансляції принесли рекордну кількість нових передплатників.

Про це пише Reuters.

Акції гіганта стримінгу зросли більш ніж на 14% до $994,36, що може збільшити його ринкову капіталізацію на $53 мільярди до близько $425 мільярдів, якщо прибуток утримається.

2024 рік став вирішальним для Netflix, коли компанія почала займатися спортивними трансляціями в прямому ефірі. Компанія уклала партнерство з WWE, транслювала дві гри НФЛ на Різдво та отримала права на трансляцію в США Чемпіонатів світу з футболу серед жінок у 2027 та 2031 роках.

Згідно з даними LSEG, компанія додала 18,9 мільйона підписників у святковому кварталі, перевершивши оцінку Волл-стріт у 9,2 мільйона підписників за квартал і 13,1 мільйона підписників, які вона зафіксувала рік тому.

Виторг і прибуток у четвертому кварталі також перевершили прогнози, оскільки зусилля Netflix перемикнути увагу інвесторів зі зростання підписки на інші показники ефективності принесли свої плоди.

Нагадаємо:

Не надто вдалий дебют другого сезону серіалу Netflix Inc. "Гра в кальмара" призвів до різкого падіння акцій повʼязаних з ним південнокорейських компаній.