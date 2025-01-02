Вартість Nvidia у 2024 році зросла на $2 трильйони завдяки штучному інтелекту

Компанія Nvidia стала світовим лідером за приростом ринкової капіталізації у 2024 році завдяки зростальнjve інтересу до штучного інтелекту та високому попиту на її чипи, орієнтовані на ШІ, у різних галузях.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ринкова вартість виробника чипів збільшилася на понад $2 трлн за минулий рік, досягнувши $3,28 трлн на кінець 2024 року, що зробило її другою за вартістю публічною компанією у світі. На кінець 2023 року ринкова вартість Nvidia становила $1,2 трлн.

Водночас Apple зберегла лідерство серед компаній за ринковою вартістю, наблизившись до рекордної оцінки у $4 трлн. Цей ріст був зумовлений оптимізмом інвесторів щодо очікуваних ШІ-удосконалень компанії, спрямованих на відновлення повільних продажів iPhone.

На кінець 2024 року Microsoft посіла третє місце з ринковою вартістю $3,1 трлн, а Alphabet Inc і Amazon оцінювалися приблизно у $2,3 трлн кожна.

Ці технологічні компанії значно вплинули на зростання світових індексів у 2024 році. Індекс S&P 500 зріс на 23,3%, а Nasdaq — на 28,6%.

Попри високі оцінки акцій, напруженість у тарифних відносинах між США та Китаєм і можливе уповільнення зниження відсоткових ставок у США, аналітики залишаються оптимістичними щодо продовження сильної динаміки технологічних компаній у 2025 році.

Даніель Айвз із Wedbush прогнозує 25% зростання акцій технокомпаній у 2025 році. Він пояснює це меншою регуляторною політикою за керівництва Дональда Трампа, майбутніми потужними ініціативами в галузі AI та стабільною основою для Big Tech і Tesla у 2025 році та надалі.