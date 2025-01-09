Зупинка транзиту газу через Україну є однією з найдорожчих поразок РФ – Білий дім

Білий дім назвав зупинку Україною транзиту російського газу однією з найдорожчих поразок для Москви, яка позбавить її близько 6,5 мільярда доларів доходу щороку.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Це рішення фактично позбавить Росію близько 6,5 мільярдів доларів річного доходу від продажу газу в Європу. Це одна з найбільших і найдорожчих поразок для Москви. Безумовно, ми вітаємо це рішення України і її рішучість", – зазначив Кірбі.

Кірбі підкреслив, що 25 років тому, коли Путін прийшов до влади, Україна була основним транзитним шляхом для понад 130 млрд кубометрів газу до Європи, а сьогодні цей обсяг нульовий.

За словами радника Білого дому, США докладають усіх зусиль, щоб Росія зазнавала економічних втрат, зокрема через санкції та обмеження на експорт.

Водночас США намагаються збільшити постачання енергоресурсів до Європи, зокрема, скрапленого природного газу (СПГ).

"Наразі 50% європейського імпорту ЗПГ надходить зі Сполучених Штатів. Ми продовжуємо співпрацювати з Європою, щоб підтримати ці зусилля та розширити можливості диверсифікації. Зокрема через Робочу групу США-ЄС з енергетичної безпеки та Енергетичну раду США-ЄС", – додав він.