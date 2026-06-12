Рекордне зростання цін на золото сповільнюється

Очікування щодо жорсткості монетарної політики США та сильного долара дещо послабили "ідеальний шторм", який стимулював зростання цін на золото з 2023 року, залишивши ціни в уразливій зоні навколо 4 000 доларів за унцію на тлі розвитку ситуації з процентними ставками.

Про це повідомляє Reuters.

Зворотний рух цін на золото викликав сумніви щодо тривалості його рекордного зростання, навіть попри те, що геополітичні ризики, бюджетні дефіцити та купівля золота центральними банками продовжують підтримувати довгострокові перспективи для цього активу.

Після досягнення рекордного рівня 5 595 доларів у січні, спотові ціни на золото впали на 25%, оскільки війна в Ірані спровокувала зростання цін на нафту та посилила ставки на підвищення процентних ставок.

Це обмежило привабливість золота як активу-притулку — як це було під час минулих екстремальних потрясінь — і призвело до падіння цін до шестимісячного мінімуму в четвер.

"У дуже короткостроковій перспективі ринок має перетравити ризик підвищення ставок ФРС та зміцнення долара", – зазначив Аакаш Доші, керівник відділу стратегії щодо золота та металів у State Street Investment Management.

Доші бачить можливості для відновлення цін на золото, якщо конфлікт на Близькому Сході вщухне, а нафта подешевшає до 80 доларів за барель.

У довгостроковій перспективі золото може знову стати безпечним активом у міру зростання бюджетних дефіцитів і якщо наслідки конфлікту з Іраном призведуть до роздроблення геополітичної ситуації.

Нагадаємо:

Ціна золота впала до шестимісячного мінімуму на тлі виходу спекулятивних інвесторів, очікувань вищих ставок у США та наближення великих IPO на американському ринку.