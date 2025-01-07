Злотий наближається до 5-річного максимуму: причини

Польський злотий торгувався біля найсильнішого рівня проти євро з початку 2020 року на тлі ставок на подальшу обмежувальну монетарну політику в країні та сподівань на менш руйнівний другий термін обраного президента США Дональда Трампа для активів ринків, що розвиваються.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок злотий ненадовго торкнувся найвищого рівня за майже п'ять років в ході легкої торгівлі, оскільки місцеві ринки були закриті на вихідні. Злотий виріс на 0,1% і торгувався на рівні 4,2515 за євро.

Польська валюта зросла на 2,6% з початку листопада, оскільки центральний банк країни став більш яструбиним, а голова Адам Глапінський не очікує зниження процентних ставок до 2026 року.

Крім того, настрої щодо більш ризикованих активів покращилися завдяки надіям на те, що Трамп не запровадить тарифи на товари з Європейського Союзу в такому масштабі, як це передбачалося раніше, хоча він намагався применшити такі спекуляції.