Українська правда

У неділю семеро сенаторів США – представників республіканці і демократів – опублікували заяву з приводу рішення американського президента Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизпалива, заявивши, що Штати "не повинні не повинні давати Путіну фінансовий рятувальний круг".

Джерело: заява сенаторів США

Деталі: Зазначається, що заяву щодо законності імпорту російського дизельного палива до Штатів підписали сенатори США від двопартійної коаліції Джин Шагін, Сьюзан Коллінз, Річард Блюменталь, Ліза Мурковскі, Рон Вайден, Том Тілліс і Джон Кертіс.

Дослівно із заяви: "У 2022 році Конгрес чітко заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб запобігти фінансуванню жорстокої війни Путіна проти України за рахунок американських доларів. Конгрес чітко заявив: США не повинні імпортувати нафту з Росії, доки вона не припинить свою агресію проти України та не відмовиться від погроз на адресу наших союзників по НАТО.

Рішення президента Трампа дозволити імпорт російського дизельного палива до США прямо суперечить цьому закону. Адміністрація також не проконсультувалася з Конгресом і не надала жодних пояснень на обґрунтування свого рішення, як того вимагає законодавство.

Сполучені Штати не повинні давати Путіну фінансовий рятувальний круг, поки Росія продовжує вбивати українських мирних громадян. Адміністрація повинна негайно змінити свій курс".