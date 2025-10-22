Акції європейських комунальних підприємств зростають 14 днів поспіль

Акції європейських комунальних підприємств продовжили цьогомісячне зростання в середу, досягнувши 14-го дня, і наближаються до найдовшої серії перемог з рекордних 15 днів у березні 1998 року.

Про це повідомляє Reuters.

Настрої інвесторів щодо комунальних послуг стають дедалі позитивнішими завдяки різкому зростанню попиту на електроенергію, пов'язаному з швидким розширенням центрів обробки даних штучного інтелекту та електрифікацією транспорту і промисловості.

Перспективи стабільних витрат на позики в регіоні також сприяли розвитку цього чутливого до процентних ставок сектора.

Станом на 09:06 за Гринвічем індекс комунальних послуг STOXX зріс на 0,6%, збільшивши свій річний приріст до майже 24% і ставши другим за результативністю сектором в Європі після банків.

Анджело Меда, керівник відділу акцій Banor SIM у Мілані, сказав, що зростання було зумовлене кількома факторами.

"Це поєднання тематичних інвестицій у такі сфери, як електрифікація та центри обробки даних, перехід до захисних акцій на тлі економічної невизначеності та усвідомлення того, що інфляція в Європі, здається, під контролем, що свідчить про те, що ставки більше не зростатимуть", — сказав він.

