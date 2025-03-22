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Європейці побоюються тиску Трампа на ФРС – Reuters

Володимир Тунік-Фриз — 22 березня, 14:10
Європейці побоюються тиску Трампа на ФРС – Reuters
Getty Images

Деякі європейські чиновники центральних банків і наглядових органів сумніваються, чи можуть вони як і раніше покладатися на Федеральну резервну систему США в наданні доларового фінансування під час ринкового стресу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Джерела повідомили Reuters, що вважають малоймовірним, що ФРС не виконає свої зобов'язання щодо підтримки фінансування - і сам центральний банк США не подавав жодних сигналів, які б свідчили про це.

Але європейські чиновники провели неформальні обговорення такої можливості - про що Reuters повідомляє вперше - тому що їхня довіра до уряду США похитнулася через деякі дії адміністрації Трампа.

На деяких європейських форумах, де учасники оцінюють потенційні ризики для фінансової системи, ці посадовці обговорювали сценарії, за яких уряд США може чинити тиск на ФРС, щоб вона призупинила програму підтримки долара, повідомили два джерела.

За словами двох джерел, деякі чиновники обговорювали, чи зможуть вони знайти альтернативи центральному банку США. У часи ринкового стресу ФРС надавала Європейському центральному банку та іншим великим партнерам доступ до доларового фінансування.

Висновок з цих дискусій: немає хорошої заміни ФРС, сказали шість джерел, серед яких високопоставлені співробітники ЄЦБ і банківського нагляду Європейського Союзу, які знають про ці розмови з перших вуст.

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