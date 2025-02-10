У Трампа не вважають, що відмова від USAID передасть вплив Китаю та Росії

Європейська правда

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц не вважає, що відмова від закордонної гуманітарної допомоги призведе до того, що Штати поступляться Китаю та Росії контролем на світовій арені.

Про це він заявив у інтерв’ю NBC News, пише "Європейська правда".

Як відомо, протягом останніх двох тижнів США намагалися скоротити кількість робочих місць і фінансування в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), що, на думку Волца, було виправдано.

"[USAID] займається всілякими іншими речами, які, відверто кажучи, не відповідають стратегічним інтересам або баченню президента", – заявив він.

Волц зазначив, що "занадто часто лише центи з долара фактично доходять до людей, які цього потребують".

"Між великими підрядниками, субпідрядниками, місцевими підрядниками долари використовуються нерозумно", – наголосив американський політик.

Він також заперечив, що відмова США від гуманітарної допомоги за кордоном передасть контроль на світовій арені Китаю та Росії.

"Ми повинні переорієнтувати їхню місію і привести її у відповідність до зовнішньополітичного бачення президента", – додав він.

Адміністрація президента США у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID – яке Трамп, за його словами, хоче ліквідувати.

Після того, як робота USAID була фактично зупинена, співробітники установи по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку.

7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.

Того ж дня американський суддя тимчасово дозволив приблизно 2700 співробітникам USAID, відправленим адміністрацією Трампа у відпустку, повернутися до роботи, призупинивши реалізацію деяких аспектів плану з ліквідації агентства.