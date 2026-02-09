Японські акції стрімко зростають після тотальної перемоги правлячої партії на виборах

Японський ринок акцій відреагував зростанням після нищівної перемоги Ліберально-демократичної партії (ЛДП), головою якої є чинна прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі.

Про це повідомляє Reuters.

Після історичної перемоги ЛДП, що здобула монобільшість у Палаті представників японського парламенту, акції японських компаній пішли вгору, оновлюючи історичний максимум: наприклад, акції Nikkei за день зросли на 3,9%, а Topix на 2,3%.

Також прибутковість довгострокових японських державних облігацій зросла на 1 базисний пункт до 3,56%.

Японська єна спочатку ослабла до рівнів вище 157 за долар, але згодом знову посилилася на тлі можливого втручання уряду.

Це відбулося на ґрунті обіцянок Такаїчі про активізацію економіки: як раніше повідомляло агентство, економічна стратегія Японії на 2026 рік передбачає зменшення залежності від боргу, скорочення випуску облігацій та підвищення ключової ставки.

"Я думаю, що така реакція свідчить про те, що Такаїчі вдалося переконати ринок у тому, що вона буде сильним лідером, але не буде вести безвідповідальну фінансову політику", – сказав Reuters Зухайр Хан, старший портфельний менеджер в швейцарському банку UBP.

