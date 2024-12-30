Японський індекс Nikkei закінчує рекордний 2024 рік з майже 20% зростанням

В останній торговий день 2024 року середній індекс акцій Nikkei відступив від п'ятимісячного максимуму, досягнутого на попередній сесії, оскільки інвестори фіксували прибуток від індексу, який за рік зріс майже на 20%.

Про це повідомляє The Japan Times.

Індекс Nikkei, що включає 225 індексів, впав на 0,96% і закрився на позначці 39 894,54 після відкриття на 0,11% вище. У п'ятницю він сягнув п'ятимісячного максимуму на рівні 40 281,16.

Індекс завершив рік на найкращому рівні за всю історію, перевищивши попередній максимум 38 915,87 від 29 грудня 1989 року, коли Японія перебувала на стадії спекулятивної економіки, керованої бульбашкою.

Цього року індекс зріс на 19,22% завдяки слабшій ієні та політиці низьких ставок центрального банку. У 2023 році він зріс на 28%.

Зазначається, що широкий індекс Topix знизився на 0,6% до 2 784,92.

Власник Uniqlo, компанія Fast Retailing, втратила 1,59%, потягнувши за собою Nikkei найбільше.

Nissan впав на 5,73%, що є найбільшим падінням у відсотковому вираженні. Цього місяця акції автовиробника зросли на 33,7% після того, як з'явилася інформація про переговори про злиття з Honda. Однак, акції закінчили рік на 13,39% нижче.

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Нагадаємо:

Автомобільні компанії Nissan і Honda у понеділок, 23 грудня, підписали меморандум про взаєморозуміння для можливого об'єднання бізнесу шляхом створення спільної холдингової компанії.

Акції автовиробника Nissan продемонстрували найвищу динаміку на японському фондовому індексі Nikkei 225 і зросли на 24% на тлі новин про переговори з Honda про злиття.

Японські автомобільні компанії Honda і Nissan розпочали переговори щодо об'єднання бізнесу. У майбутньому до них може приєднатися і Mitsubishi Motors, в якій Nissan є найбільшим акціонером.