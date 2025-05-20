Японія думає скасувати головну перевагу товарів з Shein і Temu в країні

Японія розмірковує над переглядом податкових пільг для дрібних посилок що надходять із Китаю, приєднуючись до дій інших країн, які посилюють контроль за безмитним каналом, яким користуються компанії Shein та Temu.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Минулого тижня група урядових податкових експертів обговорила проблеми, пов’язані з чинними податковими пільгами для дрібних посилок, що надсилаються до Японії. Йшлося про занепокоєння щодо "чесної конкуренції", а також про те, що цей канал може бути використаний для ввезення до країни наркотиків і контрафактної продукції.

У разі перегляду пільг дрібні посилки з товарами, придбаними в Shein і Temu, які доставляються до Японії, можуть обкладатися податком з продажів, ставка якого зазвичай становить 10%.

Наразі посилки вартістю менше ніж 10 000 єн (приблизно 69 доларів США) переважно звільнені від оподаткування. Окрема робоча група Міністерства фінансів також вивчає аналогічні питання.

"Поки що рішення про перегляд пільг не ухвалено", — заявив у вівторок міністр фінансів Японії Кацунобу Като. — "Але ми й надалі розглядатимемо це питання, вивчаючи досвід інших країн та наслідки, які вони мали".

Рішення президента США Дональда Трампа на початку цього місяця скасувати так звану пільгу de minimis для дрібних посилок із Китаю стало прикладом для інших країн, які тепер також переглядають аналогічні правила.

Європейський Союз раніше запропонував скасувати митну пільгу для посилок вартістю до 150 євро орієнтовно у 2027–2028 роках.

Скасування пільги в США вже змусило Shein і Temu підвищити ціни на деякі свої товари або вимагати від американських покупців сплачувати імпортні збори.