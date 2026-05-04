Ціни на нафту відреагували на заяви Трампа про допомогу суднам в Ормузькій протоці

Ціни на нафту незначно знизилися 4 травня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон почне надавати допомогу суднам, які заблоковані в Ормузькій протоці, але відсутність мирної угоди між США та Іраном утримувала ринок вище 100 доларів.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зменшилися на ​6 центів (0,1%) до 108,11 долара США за барель після зниження на ​2,23 долара США в п'ятницю.

Американська нафта West Texas Intermediate коштувала 101,50 долара США за барель, що на 44 центи (0,4%), нижче після зниження на 3,13 долара в п'ятницю.

"Поки не буде чіткого та сталого рішення, яке відновить нормальний потік через Ормузьку протоку, ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться підвищеними", - розповіла аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

У неділю, 3 травня, президент Дональд Трамп заявив, що США "безпечно виводитимуть" судна з Ормузької протоки.

Судноплавство цим стратегічним водним шляхом все ще обмежене.

Трамп зробив укладання ядерної угоди з Тегераном пріоритетом, але Іран хоче відкласти "ядерні переговори" до кінця війни.