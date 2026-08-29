Економічний зашморг затягується: Іран втратив третину зовнішньої торгівлі

Експорт та імпорт Ірану скоротилися майже на 35% через американські санкції та морську блокаду портів, заявив президент країни Масуд Пезешкіан.

Про це пише агентство Reuters.

Економічний тиск посилює висока інфляція, яка в липні сягнула 66% у річному вимірі. Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї закликав уряд стримувати зростання цін і боротися з безробіттям.

Пезешкіан також повідомив, що під час короткочасної дії червневого меморандуму зі США Іран продав близько 90 млн барелів нафти. У цей період Вашингтон тимчасово дозволив іранський нафтовий експорт.

США посилюють фінансовий тиск на Тегеран і погрожують вторинними санкціями країнам, які зберігають з ним ділові зв'язки. Американський Мінфін уже запровадив обмеження проти єгипетського Banque Misr, однак поки не застосував їх до найбільших торговельних партнерів Ірану — Китаю та Індії.

Іранський уряд заявив, що намагатиметься стримувати інфляцію, спрямовувати інвестиції у внутрішнє виробництво та поступово зменшувати залежність економіки від долара.

Переговори про завершення війни й відновлення вільного судноплавства через Ормузьку протоку залишаються заблокованими. У четвер через протоку пройшли сім торговельних суден проти 17 днем раніше та середнього показника 15 суден за попередні десять днів.

До війни через Ормузьку протоку проходило близько 20% світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Тегеран наполягає, що контролює водний шлях і пропускатиме судна лише з дозволу Ірану.

Нагадаємо:

Іранські торговці перенаправляють вантажі через Оман і зазначають в офіційних документах фіктивні пункти призначення, щоб постачати товари до Ірану попри морську блокаду США.