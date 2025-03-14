Виробники кави в США вимагають у Трампа звільнення від мит

Національна кавова асоціація США (NCA) звернулася до адміністрації Дональда Трампа з проханням звільнити каву від додаткових мит.

Про це пише Reuters.

У листі до торгівельного представника США Джеймісона Гріра глава NCA Білл Мюррей заявив, що нові збори на імпорт з Канади та Мексики можуть підняти ціни на каву в США на 50%.

"На відміну від інших випадків, коли мита можуть вирішити проблему недобросовісної практики, альтернативи імпортній каві немає", – йдеться у зверненні.

NCA, яка представляє понад 200 компаній, наголошує на важливості кавового ринку для економіки США. За їхніми даними, ця індустрія приносить країні 343 млрд дол на рік.

Через взаємопов'язаність кавового бізнесу в США, Канаді та Мексиці нові мита можуть створити "велику невизначеність" для галузі, зазначає асоціація. Більшість видів кави не входять до угоди про вільну торгівлю USMCA, тому після набуття чинності 25% тарифу на них чекають додаткові збори.

Крім того, NCA закликала Білий дім утриматися від введення мит на постачальників з Південної Америки, таких як Бразилія та Колумбія. Потенційне запровадження тарифів уже спровокувало стрибок оптових цін на каву, які в лютому перевищили 4 дол за фунт.

Нагадаємо:

Світова торгівля кавою різко скоротилася через рекордне зростання цін.

Кава прямує до своєї найдовшої серії дорожчання з 1980 року, оскільки ринок бореться з постійними проблемами з постачанням у ключових регіонах.

Світові ціни на каву арабіку досягли рекордного рівня вище $3,60 за фунт, оскільки в Бразилії, яка є найбільшим світовим виробником, залишилося мало зерен для продажу і зберігається занепокоєння щодо майбутнього врожаю.