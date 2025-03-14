Производители кофе в США требуют у Трампа освобождения от пошлин

Национальная кофейная ассоциация США (NCA) обратилась к администрации Дональда Трампа с просьбой освободить кофе от дополнительных пошлин.

Об этом пишет Reuters.

В письме к торговому представителю США Джеймисону Гриру глава NCA Билл Мюррей заявил, что новые сборы на импорт из Канады и Мексики могут поднять цены на кофе в США на 50%.

"В отличие от других случаев, когда пошлины могут решить проблему недобросовестной практики, альтернативы импортному кофе нет", - говорится в обращении.

NCA, которая представляет более 200 компаний, отмечает важность кофейного рынка для экономики США. По их данным, эта индустрия приносит стране 343 млрд долл в год.

Из-за взаимосвязанности кофейного бизнеса в США, Канаде и Мексике новые пошлины могут создать "большую неопределенность" для отрасли, отмечает ассоциация. Большинство видов кофе не входят в соглашение о свободной торговле USMCA, поэтому после вступления в силу 25% тарифа их ждут дополнительные сборы.

Кроме того, NCA призвала Белый дом воздержаться от введения пошлин на поставщиков из Южной Америки, таких как Бразилия и Колумбия. Потенциальное введение тарифов уже спровоцировало скачок оптовых цен на кофе, которые в феврале превысили 4 долл за фунт.

Напомним:

Мировая торговля кофе резко сократилась из-за рекордного роста цен.

Кофе направляется к своей самой длинной серии подорожания с 1980 года, поскольку рынок борется с постоянными проблемами с поставками в ключевых регионах.

Мировые цены на кофе арабику достигли рекордного уровня выше $3,60 за фунт, поскольку в Бразилии, которая является крупнейшим мировым производителем, осталось мало зерен для продажи и сохраняется беспокойство относительно будущего урожая.