Ормуз можуть відкрити, не прибираючи всі міни – Міненерго США

Для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку не потрібно прибирати всі міни, які Іран розмістив у цьому ключовому морському коридорі.

Про це заявив у вівторок міністр енергетики США Кріс Райт, пише Bloomberg.

"Потрібен лише прохід, яким судна зможуть входити і виходити", — сказав Райт в інтерв'ю на полях саміту та бізнес-форуму Трьох морів у Дубровнику. "Думаю, це може статися швидко".

Іран заявляв, що замінував найбільш завантажені маршрути у вузькому водному шляху, через який до початку війни США та Ізраїлю проти Ісламської Республіки проходила приблизно п'ята частина світових поставок нафти й газу.

Протока фактично закрита з кінця лютого, що спричинило масштабні перебої з постачанням і стрибок цін на нафту та нафтопродукти, зокрема дизель і бензин.

Судноплавні компанії дуже неохоче намагаються пройти через Ормузьку протоку, побоюючись захоплень, мін та відсутності інших гарантій безпеки.

Повне розмінування протоки може тривати шість місяців, повідомила минулого тижня високопосадовиця Пентагону під час закритого брифінгу в Конгресі, писала Washington Post.

Чим довше Ормузька протока залишається закритою, тим довше триватиме історичний енергетичний збій. У США стрибок цін на пальне відбувається за кілька місяців до проміжних виборів, на які йде Республіканська партія президента Дональда Трампа.

В окремому інтерв'ю Bloomberg Television у вівторок Райт також заявив, що США планують оголосити про "історичні" трубопровідні домовленості, які приведуть до збільшення імпорту американської нафти й природного газу до Європи в межах "мирної трубопровідної програми" Трампа.

Іран дав зрозуміти, що готовий погодитися на проміжну угоду зі США, за якою Тегеран знову відкриє Ормузьку протоку в обмін на припинення Вашингтоном блокади іранських портів.