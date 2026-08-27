В ЄС відновили заклик віддати заморожені російські активи Україні
Країни ЄС, зокрема Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща, закликають Брюссель відновити зусилля щодо використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України.
Про це повідомляє Financial Times.
У листі коаліції держав до Європейської комісії буде висловлено заклик до виконавчого органу ЄС відновити роботу над планами фінансування України за рахунок активів російського центрального банку, повідомляє FT з посиланням на чотирьох осіб, ознайомлених із цим документом.
Нагадаємо:
У грудні 2025 року Бельгія відкинула пропозицію ЄС використовувати заморожені російські активи для фінансування позики Україні.
Водночас тоді ж міністр бюджету Бельгії Вінсент Ван Петегем заявив, що заморожені російські активи в якийсь момент доведеться використати для України, додавши, однак, що Бельгія "не піде на жодні необдумані компроміс", перш ніж погодиться на це.