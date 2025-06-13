Фондові індекси США відреагували на удар по Ірану

Ф'ючерси на фондові індекси США різко знизились після того, як Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Про це пише Reuters.

Фондові ринки США відкрилися зниженням у п’ятницю на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

На тлі загроз глобального конфлікту ціни на нафту зросли майже на 9%, а акції енергетичних компаній підвищилися: Chevron додав 3,1%, ExxonMobil — 3,5%.

Натомість ф'ючерси на Dow знизились на 430 пунктів (1%), S&P 500 — на 0,91%, Nasdaq 100 — на 1,12%. Ф'ючерси на Russell 2000 впали на 1,5%, а індекс волатильності VIX сягнув тритижневого максимуму.

Падіння торкнулося й акцій авіакомпаній: United Airlines подешевшала на 4,7%, Delta — на 3,8%. Інвестори побоюються різкого зростання витрат на пальне.

Зростання зафіксували компанії оборонної галузі: акції RTX зросли на 5,6%, Lockheed Martin — на 4,2%, Northrop Grumman — на 4,6%.

Нагадаємо:

Ізраїль закрив найбільше родовище природного газу Leviathan через загрозу з боку Ірану.

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.

Судноплавні компанії попереджають про ризики для ключових морських маршрутів Близького Сходу після ударів Ізраїлю по Ірану.

У п’ятницю фондові ринки Азії обвалилися, а ф'ючерси на Уолл-стріт пішли вниз після того, як Ізраїль завдав військового удару по Ірану. Інвестори кинулися шукати "тихі гавані", купували золото та швейцарський франк.