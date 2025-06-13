Фондові ринки світу негативно відреагували на удар Ізраїлю по Ірану

У п’ятницю фондові ринки Азії обвалилися, а ф'ючерси на Уолл-стріт пішли вниз після того, як Ізраїль завдав військового удару по Ірану. Інвестори кинулися шукати "тихі гавані", купували золото та швейцарський франк.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Золото подорожчало на 1,5%, до $3 434 за унцію, наблизившись до рекордної позначки $3 500,05, встановленої у квітні.

Ф'ючерси на американський індекс S&P 500 впали на 1,7%, на Nasdaq — на 1,8%, пан'європейський STOXX 50 — на 1,6%. Японський Nikkei знизився на 1,3%, південнокорейський KOSPI — на 1,1%, гонконгський Hang Seng — на 0,8%.

Ізраїль оголосив надзвичайний стан, очікуючи ракетно-дронової відповіді з боку Ірану. Раніше він заявив про "превентивний удар" у межах боротьби проти іранської ядерної програми.

Іранські державні медіа підтвердили, що в результаті удару загинув командувач Корпусу вартових ісламської революції Хоссейн Саламі. За словами ізраїльського оборонного посадовця, серед загиблих, ймовірно, також начальник генштабу Ірану і кілька провідних ядерних учених.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав дії Ізраїлю "односторонніми" та заявив, що Вашингтон не має до цього стосунку.

На тлі пошуку безпечних активів зросли ціни на державні облігації США - прибутковість 10-річних паперів впала до мінімуму за місяць - 4,31%.

Швейцарський франк подорожчав на 0,4% - до 0,8072 за долар США, японська єна - на 0,3% до 143,12. Сам долар також виступив як "тиха гавань" - його індекс виріс на 0,5% до 98,131.

Євро знизився на 0,4% до $1,1538, частково відігравши зростання на 0,9% напередодні - до максимуму з жовтня 2021 року. Британський фунт опустився на 0,5% - до $1,3554, після того, як раніше в той же день сягнув найвищої позначки з лютого 2022-го - $1,3613.

"Поки чекаємо на подальші новини та потенційну відповідь Ірану, ймовірно, побачимо подальше погіршення настроїв на ринку, адже трейдери закривають ризиковані позиції напередодні вихідних", — зазначив аналітик компанії IG Тоні Сайкамор.

Нагадаємо:

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.