Фондовые индексы США отреагировали на удар по Ирану
Фьючерсы на фондовые индексы США резко снизились после того, как Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана.
Об этом пишет Reuters.
Фондовые рынки США открылись снижением в пятницу на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.
На фоне угроз глобального конфликта цены на нефть выросли почти на 9%, а акции энергетических компаний повысились: Chevron прибавил 3,1%, ExxonMobil - 3,5%.
Зато фьючерсы на Dow снизились на 430 пунктов (1%), S&P 500 - на 0,91%, Nasdaq 100 - на 1,12%. Фьючерсы на Russell 2000 упали на 1,5%, а индекс волатильности VIX достиг трехнедельного максимума.
Падение коснулось и акций авиакомпаний: United Airlines подешевела на 4,7%, Delta - на 3,8%. Инвесторы опасаются резкого роста расходов на топливо.
Рост зафиксировали компании оборонной отрасли: акции RTX выросли на 5,6%, Lockheed Martin - на 4,2%, Northrop Grumman - на 4,6%.
Напомним:
Израиль закрыл крупнейшее месторождение природного газа Leviathan из-за угрозы со стороны Ирана.
В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", нацеленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
Судоходные компании предупреждают о рисках для ключевых морских маршрутов Ближнего Востока после ударов Израиля по Ирану.
В пятницу фондовые рынки Азии обвалились, а фьючерсы на Уолл-стрит пошли вниз после того, как Израиль нанес военный удар по Ирану. Инвесторы бросились искать "тихие гавани", покупали золото и швейцарский франк.