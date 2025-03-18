Великобритания и ЕС обсудят конфискацию замороженных активов РФ – Bloomberg

Великобритания и ЕС активизируют переговоры о том, как конфисковать замороженные российские активы, чтобы усилить давление на РФ накануне возможных мирных переговоров по завершению войны против Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным МИД Великобритании, министр иностранных дел Дэвид Лемми и главный дипломат ЕС Кая Каллас обсудят во вторник в Лондоне "инновационные инициативы" для увеличения финансирования европейской обороны и повышения военной готовности.

Переговоры также будут касаться юридических и финансовых механизмов, которые позволят Европе конфисковать миллиарды долларов российских активов.

По словам людей, знакомых с ситуацией, несмотря на достигнутый прогресс, некоторые страны, такие как Бельгия и Германия, все еще выступают против этого из-за опасений относительно нарушения принципа государственного иммунитета в международном праве и возможных последствий для евро.

Европа пытается усилить давление на Россию накануне очередного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Путиным, который должен состояться во вторник. США призывают Россию согласиться на 30-дневное перемирие, которое Украина готова принять.

ЕС, страны "Группы семи" и Австралия заморозили около 280 миллиардов долларов активов Центрального банка России в виде ценных бумаг и наличности, преимущественно через бельгийский клиринговый центр Euroclear. Также санкции против российских олигархов заморозили примерно 58 миллиардов долларов в виде недвижимости, яхт и частных самолетов.

Напомним:

Национальное собрание Франции 12 марта рассмотрело резолюцию с призывом арестовать российские активы в пользу Украины.

Украина планирует конфисковать 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, которые находятся на счетах международных финансовых институтов.