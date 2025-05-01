Країни ЄС просять послабити правила блоку для нарощування оборонних бюджетів

Значна кількість країн ЄС звернулась до Єврокомісії, аби послабити ліміт, який блок встановлює на бюджетні витрати задля контролю стабільності економіки.

Про це йдеться на саййті Ради ЄС.

Список країн ЄС просить розробити окреме положення, яке протягом 4 років дозволятиме збільшувати оборонні бюджети до 1,5% ВВП без порушень правил блоку.

Рада ініціювала скоординований запит щодо активації положення про національну допомогу. Наразі Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Греція, Хорватія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Португалія, Словенія, Словаччина, Фінляндія та Чехія вирішили звернутися з проханням про активацію цього положення.

"Використання гнучкості полегшить перехід до необхідного збільшення оборонних видатків на національному рівні в державах-членах, забезпечуючи при цьому боргову стійкість. Це зробить значний внесок у зміцнення безпеки Європейського Союзу", – йдеться у повідомленні.