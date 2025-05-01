Страны ЕС просят ослабить правила блока для наращивания оборонных бюджетов

Значительное количество стран ЕС обратилось к Еврокомиссии, чтобы ослабить лимит, который блок устанавливает на бюджетные расходы для контроля стабильности экономики.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Список стран ЕС просит разработать отдельное положение, которое в течение 4 лет позволит увеличивать оборонные бюджеты до 1,5% ВВП без нарушений правил блока.

Совет инициировал скоординированный запрос по активации положения о национальной помощи. Сейчас Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Греция, Хорватия, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Португалия, Словения, Словакия, Финляндия и Чехия решили обратиться с просьбой об активации этого положения.

"Использование гибкости облегчит переход к необходимому увеличению оборонных расходов на национальном уровне в государствах-членах, обеспечивая при этом долговую устойчивость. Это сделает значительный вклад в укрепление безопасности Европейского Союза", - говорится в сообщении.