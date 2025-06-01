Британія приватизувала останній банк-боржник з часів фінансової кризи 2008 року

Уряд Великої Британії продав свої залишкові акції NatWest Group (раніше Royal Bank of Scotland, RBS), завершивши державну власність, яка почалася після фінансової кризи 2008 року.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Остаточний продаж акцій завершує майже 17 років державної власності над банком.

Протягом 2008 та 2009 років під час кризи уряд країни надав 45,5 млрд фунтів стерлінгів для стабілізації RBS (нині NatWest), який на той час був одним з найбільших банків у світі з понад 40 мільйонами клієнтів та операціями в більш ніж 50 країнах.

Максимальна частка уряду Великої Британії в RBS становила 84,4%

Майже два десятиліття тому тодішній уряд втрутився, щоб захистити мільйони вкладників і підприємств від наслідків краху RBS.

"На сьогоднішній день до казни повернуто 35 мільярдів фунтів стерлінгів за рахунок продажу акцій, дивідендів та комісійних. Хоча це приблизно на 10,5 мільярда фунтів стерлінгів менше, ніж початкова підтримка, альтернативою був би крах з набагато більшими економічними витратами та соціальними наслідками", – йдеться у повідомленні.

Продаж акцій здійснювався раундами з 2015 року:

2015 році (2,1 млрд фунтів стерлінгів);

2018 році (2,5 млрд фунтів стерлінгів);

2021 році (1,1 млрд фунтів стерлінгів);

березні 2022 року (1,2 млрд фунтів стерлінгів);

травні 2023 року (1,3 млрд фунтів стерлінгів);

травні 2024 року (1,2 млрд фунтів стерлінгів);

листопаді 2024 року (1 млрд фунтів стерлінгів).

Останні акції були продані за торговим планом 30 травня 2025 року. Загалом торговий план приніс понад 13,2 млрд фунтів стерлінгів доходу від продажу акцій NatWest.