Продажі авто у РФ впали на чверть: очікується подальше падіння на тлі санкцій

Продажі нових легкових автомобілів у Росії в лютому обвалилися на 24,9% у річному вимірі, що стало першим спадом щомісячних продажів із квітня 2023 року.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Autostat.

До лютого продажі зростали протягом 22 місяців поспіль, відновлюючись після 2022 року на тлі війни з Україною та виходом західних автовиробників, таких як Renault і Volkswagen.

З кінця минулого року зростання почало сповільнюватися, і Autostat прогнозує падіння російського авторинку на 10–20% у 2025 році. Очікується зниження на 15% через високі відсоткові ставки та санкції.

Китайські автовиробники суттєво збільшили свою присутність на російському ринку, зайнявши понад половину продажів проти менш ніж 10% до війни.

Китайські бренди домінують у топ-10 за продажами, за винятком беззаперечного лідера – найбільшого російського автовиробника АвтоВАЗ, який у лютому продав 24 573 автомобілі, що на 14,3% менше, ніж роком раніше.

Нагадаємо:

Китайська компанія Chery почала збирати автомобілі в Росії на трьох заводах, які звільнили західні конкуренти, зокрема Volkswagen та Mercedes, для продажу на російському ринку.