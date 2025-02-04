У Нідерландах роботу знайшли 59% українських біженців: в яких сферах працевлаштовуються

У Нідерландах 59% українських біженців, які внаслідок повномасштабної війни виїхали з України, знайшли роботу.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Центральне статистичне бюро (CBS).

"Майже 6 із 10 українських біженців уже мають роботу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українці все частіше працевлаштовуються в Нідерландах. Станом на 1 листопада 2024 року, 59% з понад 92 тисяч осіб віком від 15 до 65 років були працевлаштовані в Нідерландах.

"Це більше, ніж роком раніше: станом на 1 листопада 2023 року, частка таких працівників становила 55%", – додали в бюро.

Наголошується, що українцям, які прибули до Нідерландів після повномасштабного вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року, не потрібен додатковий дозвіл на роботу для працевлаштування.

Вони мають особливий правовий статус порівняно з іншими шукачами притулку, які зазвичай не можуть працювати протягом перших шести місяців перебування в країні.

Найчастіше працевлаштовувалися українці віком від 25 до 45 років. Чоловіки працювали так само часто, як жінки.

Більшість українців працювали як тимчасові працівники (38%), за викликом (24%) або мали інші тимчасові трудові договори (29%).

Більше ніж половина працювали повний день (35 годин або більше на тиждень) – 53%, ще 15% працювали 30-35 годин.

Більшість українців працювали в галузі ділових послуг (50%). До неї відносяться агентства тимчасового працевлаштування.

Окрім ділових послуг, досить велика кількість українців працювала в торгівлі, у сфері транспорту та готельних послуг (32%).

Нагадаємо:

Біженці з України в Польщі, які проживають у центрах колективного розміщення, можуть отримати кошти на оренду житла.