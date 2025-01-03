У Молдові суттєво підвищили тарифи на електроенергію та опалення

У Молдові підвищили тарифи на електроенергію та опалення.

Відповідне рішення ухвалило в п'ятницю Національне агентство з регулювання енергетики (ANRE) за запитом постачальників, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила пресслужба ANRE, тариф на електроенергію, яку постачає Premier Energy, збільшиться на 75% - з 2,34 лея/кВт-год до 4,10 лея/кВт-год. Premier Energy - чеська компанія, яка обслуговує споживачів на більш ніж 70% території республіки.

Тариф за електроенергію, яку постачає FEE Nord (обслуговує споживачів на більш ніж 20% території Молдови на півночі країни), буде підвищено на 65% - з 2,84 лея до 4,68 лея/кВтг.

ANRE також встановив нові тарифи на теплову енергію. Для споживачів, яких обслуговує Termoelectrica, він підвищиться на 38% - з 1824 леїв до 2510 леїв (постачальник запитував тариф у розмірі 2564 леїв/Гкал).

Підприємство Termoelectrica обслуговує споживачів у Кишиневі й центральній частині Молдови.

Для споживачів, яких обслуговує компанія CET Nord, тарифи підвищаться на 16% - з 1819 леїв до 2126 леїв/Гкал (постачальник запитував 2612 леїв/Гкал). CET Nord постачає тепло жителям Бєльців і півночі Молдови.

Нові тарифи набувають чинності з дня публікації в Monitorul Oficial.

Нагадаємо:

Підвищення пов'язане з тим, що з 1 січня Молдова імпортує приблизно 50% електроенергії з Румунії, за значно вищими цінами, ніж до нового року. До 31 грудня 2024 року Молдова купувала близько 70% електроенергії у Молдавської ДРЕС у Придністров'ї. Електроенергію виробляли з російського газу, за який Придністров'я не платило "Газпрому".

Після припинення поставок російського газу через Україну на правому березі Дністра виникли проблеми через брак електроенергії. На лівому березі електроенергію виробляють завдяки запасам вугілля, але до квартир жителів Придністров'я припинили подачу газу й тепла, усі промислові підприємства (за винятком підприємств життєзабезпечення, лікарень і соціальних об'єктів) зупинено.

З 1 січня в Молдові набули чинності заходи з економії електроенергії. Згідно з планом, затвердженим наприкінці грудня Національною комісією з надзвичайних ситуацій, громадські й комерційні будівлі з 1 січня скоротили внутрішнє освітлення щонайменше на 30% там, де це технічно можливо. Обов'язковим стало повне вимкнення світла в приміщеннях, що не задіяні в робочому процесі. Крім того, з 1 січня скорочено наполовину святкове освітлення в Кишиневі.