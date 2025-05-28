У Литві частину допомоги для українських біженців надали росіянам та білорусам

У Литві частину допомоги, яку Євросоюз надав для підтримки громадян України, отримували й громадяни інших країн, зокрема Росії, Білорусі та інших держав.

Про це пише литовський публічний мовник LRT.

Проєкт "Допомога біженцям від війни в Україні" реалізовувався у 2022–2023 роках під наглядом Агентства Європейського соціального фонду (ESFA), що управляє інвестиціями ЄС у Литві.

На проєкт виділили 17 млн євро. Його реалізовувала Литовська служба зайнятості.

Допомога передбачала мовні курси, правову підтримку, забезпечення засобами гігієни, харчовими продуктами, медикаментами, а також субсидоване працевлаштування.

Водночас Державний контроль Литви виявив, що подібні послуги отримали щонайменше 813 осіб, які не є українцями.

У зв’язку з цим Литва змушена повернути витрачений на громадян інших країн понад 1 млн євро до бюджету ЄС.

Через інцидент вже звільнено керівницю ESFA Ліну Невінскене, а Міністерство соціального захисту та праці Литви ініціювало внутрішній аудит.

ESFA стверджує, що на момент реалізації проєкту правила дозволяли надавати частину послуг не лише українцям, а й іншим соціально вразливим особам, які легально перебували у Литві.

Водночас Держконтроль Литви вказує, що відповідно до умов проєкту допомога мала призначатися лише українцям, які рятуються від війни.

Нагадаємо:

До Литви, яка ще у 2022 році повністю відмовилася від російського газу, продовжують постачати аміак, що виробляється з нього.