"Ринок сказав своє слово": КНР закликала США до рівноправних консультацій

Китай відкинув мита президента США Трампа, і закликав Вашингтон до "рівноправних консультацій" після того, як світові ринки впали у відповідь на торговельні мита.

Про це повідомляє Reuters.

Державне інформаційне агентство "Сіньхуа" опублікувало позицію китайського уряду, заявивши, що США повинні "припинити використовувати тарифи як зброю для придушення економіки і торгівлі Китаю".

Міністр фінансів Гонконгу Пол Чан заявив громадському мовнику RTHK, що Гонконг не запроваджуватиме окремих контрзаходів, посилаючись на необхідність для міста залишатися «вільним і відкритим».

«Ринок сказав своє слово», - заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь у суботу на своїй сторінці у Facebook. Він також опублікував фотографію, на якій зображено п'ятничне падіння на американських ринках.

Трамп запровадив додаткові 34% тарифи на китайські товари в рамках жорстких мит, накладених на більшість торгових партнерів США, в результаті чого загальний обсяг мит на китайські товари в цьому році досягне 54%.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу.