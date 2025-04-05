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"Рынок сказал свое слово": КНР призвала США к равноправным консультациям

Владимир Туник-Фриз — 5 апреля, 18:00
Рынок сказал свое слово: КНР призвала США к равноправным консультациям
Getty Images

Китай отверг пошлины президента США Трампа, и призвал Вашингтон к "равноправным консультациям" после того, как мировые рынки упали в ответ на торговые пошлины.

Об этом сообщает Reuters.

Государственное информационное агентство "Синьхуа" опубликовало позицию китайского правительства, заявив, что США должны "прекратить использовать тарифы как оружие для подавления экономики и торговли Китая".

Министр финансов Гонконга Пол Чан заявил общественному вещателю RTHK, что Гонконг не будет вводить отдельных контрмер, ссылаясь на необходимость для города оставаться "свободным и открытым".

"Рынок сказал свое слово", - заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь в субботу на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фотографию, на которой изображено пятничное падение на американских рынках.

Трамп ввел дополнительные 34% тарифы на китайские товары в рамках жестких пошлин, наложенных на большинство торговых партнеров США, в результате чего общий объем пошлин на китайские товары в этом году достигнет 54%.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных пошлин" в ответ на действия других стран мира.

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Китай

"Рынок сказал свое слово": КНР призвала США к равноправным консультациям
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