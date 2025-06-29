Французький міністр не впевнений чи встигнуть ЄС і США домовитись до дедлайну Трампа

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбар закликав продовжити торговельні переговори між ЄС і США після 9 липня, щоб досягти кращої угоди.

Про це повідомляє Reuters.

"Я думаю, що ми укладемо угоду з американцями. Щодо терміну, я хотів би, щоб його знову відклали. Я б волів би укласти хорошу угоду, ніж погану 9 липня", – сказав Ерік Ломбар.

Президент США Дональд Трамп встановив кінцевий термін для торговельних переговорів, попередивши, що якщо угода не буде досягнута, це може спричинити підвищення мит США на товари, від автомобілів до фармацевтичних препаратів.

Як повідомляє Reuters, прогрес у переговорах між великими торговельними партнерами залишається неясним. Європейські чиновники ніби змирились із тим, що 10-відсотковий "взаємний" митний тариф, введений Вашингтоном у квітні, буде дійсним у будь-якій угоді.

Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше цього місяця заявив, що терміни для деяких країн, які ведуть переговори в дусі доброї волі, можуть бути продовжені.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що США та Китай підписали торгову угоду, досягнуту минулого місяця в Женеві.