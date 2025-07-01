Туреччина підняла тариф на прохід суден через Босфор і Дарданелли

З 1 липня Туреччина підвищила збір за прохід суден через Босфор і Дарданелли на 15 відсотків.

Про це повідомляє Міністерство транспорту Туреччини.

Вартість проходу через турецькі протоки становитиме 5 доларів 83 центи за "золотий франк". Як зазначив міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу, зібрані кошти використовуються для модернізації систем моніторингу та підвищення безпеки судноплавства.

За словами міністра, Босфор і Дарданелли є одними з найнебезпечніших проток у світі, а постійне вдосконалення інфраструктури є ключовим пріоритетом уряду.

До 2022 року плата залишалася незмінною майже сорок років. Відтоді Туреччина щороку переглядає тариф, враховуючи інфляційні та операційні чинники.

У 2024 році через протоки пройшли 51 058 суден, які загалом сплатили 227 мільйонів 400 тисяч доларів.