Турция подняла тариф на проход судов через Босфор и Дарданеллы

С 1 июля Турция повысила сбор за проход судов через Босфор и Дарданеллы на 15 процентов.

Об этом сообщает Министерство транспорта Турции.

Стоимость прохода через турецкие проливы составит 5 долларов 83 цента за "золотой франк". Как отметил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу, собранные средства используются для модернизации систем мониторинга и повышения безопасности судоходства.

По словам министра, Босфор и Дарданеллы являются одними из самых опасных проливов в мире, а постоянное совершенствование инфраструктуры является ключевым приоритетом правительства.

До 2022 года плата оставалась неизменной почти сорок лет. С тех пор Турция ежегодно пересматривает тариф, учитывая инфляционные и операционные факторы.

В 2024 году через проливы прошли 51 058 судов, которые в целом заплатили 227 миллионов 400 тысяч долларов.