Загроза мит Трампа може "розпалити вогонь" під ЄС у торгових переговорах – Бессент
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп вважає торговельні пропозиції Європейського Союзу недостатньо якісними і сподівається, що загроза запровадити 50% мито з 1 червня "запалить вогонь під ЄС" у переговорах з Вашингтоном.
Про це повідомляє агентство Reuters.
В ефірі Fox News Бессент сказав, що більшість основних торговельних партнерів США ведуть переговори добросовісно — за винятком ЄС.
У п’ятницю Трамп оголосив, що "рекомендує" запровадити 50% мито на товари з ЄС з 1 червня. Також він попередив компанію Apple, що може ввести 25% мито на iPhone, виготовлені за межами США.
Ця заява з’явилася наступного дня після того, як Бессент завершив зустрічі з міністрами фінансів країн G7, включаючи виконавчого віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.
Бессент додав, що інші країни, включаючи Індію та деякі азійські держави, висунули цікаві та добросовісні торговельні пропозиції, а з ними переговори вже просунулися.
"Президент вважає, що пропозиції ЄС значно гірші за ті, які ми отримуємо від інших ключових партнерів," — сказав Бессент.
За його словами, деякі країни ЄС повідомляють, що навіть не знають про пропозиції, які начебто висуває Єврокомісія в Брюсселі.
"Я не збираюсь вести переговори в ефірі, але сподіваюся, що ця загроза змусить ЄС діяти активніше," — заявив Бессент.
Щодо можливого мита в 25% на iPhone, які виробляються за межами США, Бессент пояснив, що Трамп хоче повернути високоточне виробництво до США — зокрема у сфері мікрочипів.
Нагадаємо:
Євро впав, втративши попереднє зростання, після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що рекомендує запровадити 50% мита проти Європейського Союзу з 1 червня 2025 року.
У п’ятницю європейські біржі різко просіли після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив новими митами на товари з Євросоюзу та Apple.
Президент США Дональд Трамп запропонував з 1 червня 2025 року запровадити 50% мито на всі товари, що імпортуються з Європейського Союзу.