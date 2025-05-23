Загроза мит Трампа може "розпалити вогонь" під ЄС у торгових переговорах – Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп вважає торговельні пропозиції Європейського Союзу недостатньо якісними і сподівається, що загроза запровадити 50% мито з 1 червня "запалить вогонь під ЄС" у переговорах з Вашингтоном.

Про це повідомляє агентство Reuters.

В ефірі Fox News Бессент сказав, що більшість основних торговельних партнерів США ведуть переговори добросовісно — за винятком ЄС.

У п’ятницю Трамп оголосив, що "рекомендує" запровадити 50% мито на товари з ЄС з 1 червня. Також він попередив компанію Apple, що може ввести 25% мито на iPhone, виготовлені за межами США.

Ця заява з’явилася наступного дня після того, як Бессент завершив зустрічі з міністрами фінансів країн G7, включаючи виконавчого віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

Бессент додав, що інші країни, включаючи Індію та деякі азійські держави, висунули цікаві та добросовісні торговельні пропозиції, а з ними переговори вже просунулися.

"Президент вважає, що пропозиції ЄС значно гірші за ті, які ми отримуємо від інших ключових партнерів," — сказав Бессент.

За його словами, деякі країни ЄС повідомляють, що навіть не знають про пропозиції, які начебто висуває Єврокомісія в Брюсселі.

"Я не збираюсь вести переговори в ефірі, але сподіваюся, що ця загроза змусить ЄС діяти активніше," — заявив Бессент.

Щодо можливого мита в 25% на iPhone, які виробляються за межами США, Бессент пояснив, що Трамп хоче повернути високоточне виробництво до США — зокрема у сфері мікрочипів.

Нагадаємо:

Євро впав, втративши попереднє зростання, після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що рекомендує запровадити 50% мита проти Європейського Союзу з 1 червня 2025 року.

У п’ятницю європейські біржі різко просіли після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив новими митами на товари з Євросоюзу та Apple.

Президент США Дональд Трамп запропонував з 1 червня 2025 року запровадити 50% мито на всі товари, що імпортуються з Європейського Союзу.