Очільник Siemens в Іспанії загинув в результаті авіакатастрофи у Нью-Йорку

Виконавчий директор іспанського підрозділу компанії Siemens загинув у авіакатастрофі гелікоптера в Нью-Йорку.

Про це повідомляє CNN.

Вночі з 10 на 11 квітня біля берегів Нью-Джерсі розбився гелікоптер. Глядачі спостерігали, як він падав з неба і врізався в річку догори дригом, а його уламки розліталися у воді.

HELICOPTER CRASHES INTO HUDSON RIVER.pic.twitter.com/GlpYLmXBY3 — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) April 10, 2025

За словами представника правоохоронних органів, серед жертв були Агустін Ескобар, керівник компанії Siemens у Іспанії, і його сім'я.

Очільник іспанського підрозділу Siemens з родиною перед авіакатастрофою.

Чотири жертви були оголошені мертвими на місці події, а ще двоє людей були доставлені до місцевих лікарень. Двоє дітей були доставлені в Медичний центр Джерсі-Сіті до того, як були оголошені мертвими, повідомив мер Джерсі-Сіті Стівен Фулоп.

Вертоліт, яким керувала туристична компанія New York Helicopter Charter, наразі затоплений у річці.

"Єдине, що я можу вам сказати, це те, що ми спустошені", - сказав Майкл Рот, генеральний директор New York Helicopter Charter Inc. в інтерв'ю CNN в четвер увечері.

Нагадаємо:

​​У Нью-Йорку гелікоптер впав у річку Гудзон неподалік від Мангеттена, за даними офіційних осіб, загинули 6 людей.