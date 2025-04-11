Очільник Siemens в Іспанії загинув в результаті авіакатастрофи у Нью-Йорку
Виконавчий директор іспанського підрозділу компанії Siemens загинув у авіакатастрофі гелікоптера в Нью-Йорку.
Про це повідомляє CNN.
Вночі з 10 на 11 квітня біля берегів Нью-Джерсі розбився гелікоптер. Глядачі спостерігали, як він падав з неба і врізався в річку догори дригом, а його уламки розліталися у воді.
За словами представника правоохоронних органів, серед жертв були Агустін Ескобар, керівник компанії Siemens у Іспанії, і його сім'я.
Чотири жертви були оголошені мертвими на місці події, а ще двоє людей були доставлені до місцевих лікарень. Двоє дітей були доставлені в Медичний центр Джерсі-Сіті до того, як були оголошені мертвими, повідомив мер Джерсі-Сіті Стівен Фулоп.
Вертоліт, яким керувала туристична компанія New York Helicopter Charter, наразі затоплений у річці.
"Єдине, що я можу вам сказати, це те, що ми спустошені", - сказав Майкл Рот, генеральний директор New York Helicopter Charter Inc. в інтерв'ю CNN в четвер увечері.
Нагадаємо:
У Нью-Йорку гелікоптер впав у річку Гудзон неподалік від Мангеттена, за даними офіційних осіб, загинули 6 людей.