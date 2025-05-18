США втратили бездоганний кредитний рейтинг вперше з 1917 року

У п'ятницю Moody's Ratings останнє з великих рейтингових агентств знизило кредитний рейтинг Сполучених Штатів вперше з 1917 року.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляють, крок Moody's може потрясти фінансові ринки і підштовхнути до зростання відсоткових ставок, що потенційно створить додатковий фінансовий тягар для американців.

З трьох найбільших кредитних рейтингових агентств Moody's було єдиним, хто утримався, зберігши свій найвищий рейтинг боргу США на рівні ААА. Moody's утримує бездоганний кредитний рейтинг США з 1917 року. Тепер воно оцінює кредитоспроможність США на один рівень нижче, Aa1.

Два інших рейтингових агентства Fitch Ratings і S&P знизили свої кредитні рейтинги боргу США в 2023 і 2011 роках, відповідно.

"На рішення про зниження боргу вплинуло збільшення протягом більш ніж десяти років державного боргу і коефіцієнтів виплати відсотків до рівнів, які значно вищі, ніж у суверенних країн з аналогічним рейтингом", - йдеться в заяві Moody's.

В майбутньому Moody's очікує, що потреби США в запозиченнях продовжать зростати, і це матиме негативний вплив на економіку США в цілому.

Агентство Moody's вперше попередило Сполучені Штати про можливе зниження рейтингу в листопаді 2024 року, посилаючись, зокрема, на близький до дефолту період літа 2024 року і, як наслідок, відставка спікера Палати представників Кевіна Маккарті.

Moody's заявило, що наразі США не має безпосередньої загрози повторного зниження кредитного рейтингу. Там вважають перспективи США "стабільними" частково через "довгу історію дуже ефективної монетарної політики під керівництвом незалежної Федеральної резервної системи".