США можуть вести переговори про торгівлю з усім Євросоюзом, а не окремо з кожною країною – Мерц

У питаннях торгівлі й тарифної політики Білий дім може вести переговори лише з усім Європейським Союзом, а не з окремими країнами

На цьому під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом наголосив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Укрінформ.

"Я привітав президента США з угодою, якої він досяг з Великою Британією вчора. Це шлях уперед. Але я також сказав, що неможливо зробити те саме і з окремими країнами-членами ЄС, тому що ми можемо обговорювати торгівлю лише разом", – розповів Мерц на пресконференції у Брюсселі.

"В мене склалося враження, що він це прийняв. Тож він тепер знає, що може проводити переговори з нами лише всіма разом. Я у тісній координації у цьому питанні з президенткою Європейської комісії", – зазначив канцлер.

За його словами, у розмові з Трампом він наголосив на тому, що будь-яка подальша ескалація торговельної суперечки між Європою і США – це недобре, оскільки тарифна війна завдає шкоди всім сторонам.

"Я також сказав, що це не добра ідея – ескалація тарифної суперечки. Натомість треба переходити на нульові тарифи на все й для всіх. Він запросив мене до Вашингтона, і я впевнений, що ми обговоримо це питання у найближчому майбутньому", – заявив глава уряду Німеччини.

"Моє враження таке, що в США вже розпочалося обговорення втрат від тарифів для власної економіки. На мою думку, тарифна війна завдає шкоди всім. Ніхто не може виграти у такого роду війнах", – додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія представила план можливих контрзаходів щодо американського імпорту на суму $107,2 млрд, якщо не вдасться домовитись з США про скасування мит.

За пропозицією Комісії, під нові європейські мита можуть потрапити американські вино, риба, літаки, автомобілі та автозапчастини, хімікати, електрообладнання, медпродукти та машини.

Це — відповідь на американські тарифи у 25% на сталь, алюміній та автомобілі з ЄС, а також на так звані "дзеркальні" тарифи у 10% на більшість інших товарів, які можуть зрости до 20% після закінчення 90-денного мораторію 8 липня.

Також повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз повинен зобов'язатися купувати американські енергоносії на 350 мільярдів доларів, щоб отримати знижки на митні тарифи.

9 квітня 2025 року Євросоюз погодив мита-відповідь на американські товари на суму близько 21 млрд євро ($23,2 млрд).

Таке рішення ЄС ухвалив у відповідь на повне відновлення мит США на сталь та алюміній. Тарифи у розмірі 25% на весь імпорт цих металів, підвищені адміністрацією Дональда Трампа, набули чинності 13 березня.

Раніше Фрідріх Мерц заявив, що тарифна політика Дональда Трампа збільшує ризик фінансової кризи, і виступив за укладення угоди про вільну торгівлю.

Євросоюз запропонував США взаємні тарифи "нуль на нуль" на промислові товари. Однак Трамп заявив, що цієї пропозиції недостатньо, і запропонував Європі компенсувати їх, купуючи американські енергоносії.