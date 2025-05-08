Брюссель наточив мита: ЄС підготував удар на $107 мільярдів по імпорту США

Європейська комісія представила план можливих контрзаходів щодо американського імпорту на суму $107,2 млрд, якщо не вдасться домовитись з США про скасування мит.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За пропозицією Комісії, під нові європейські мита можуть потрапити американські вино, риба, літаки, автомобілі та автозапчастини, хімікати, електрообладнання, медпродукти та машини.

Це — відповідь на американські тарифи у 25% на сталь, алюміній та автомобілі з ЄС, а також на так звані "дзеркальні" тарифи у 10% на більшість інших товарів, які можуть зрости до 20% після закінчення 90-денного мораторію 8 липня.

Оголошення прозвучало в той самий день, коли Трамп очікувано презентував торговельну угоду між США та Великою Британією.

У квітні ЄС уже затвердив мита (здебільшого по 25%) на американський імпорт обсягом 21 млрд євро (кукурудза, пшениця, мотоцикли, одяг), але їх призупинили після оголошення США 90-денної паузи.

Комісія підрахувала, що чинні тарифи США охоплюють 380 млрд євро або 70% експорту товарів з ЄС до США, а після нових розслідувань щодо фармпродукції, мікрочипів, критичних мінералів і вантажівок частка може зрости до 97%. ЄС наразі не включив фармпродукти та мікрочипи у свою "відповідну" митну пропозицію.

Оскільки імпорт товарів із США до ЄС у 2024 році становив лише 335 млрд євро (проти 532 млрд європейського експорту), обсяг можливих європейських санкцій значно менший. Брюссель підкреслює, що хоче дати "пропорційну відповідь" і не загострювати конфлікт.

Окремо розглядається можливість запровадження обмежень на експорт до США сталевого брухту та хімпродуктів на суму 4,4 млрд євро. Ці товари не підпадають під чинні мита США, але можуть використовуватися американською промисловістю.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз повинен зобов'язатися купувати американські енергоносії на 350 мільярдів доларів, щоб отримати знижки на митні тарифи.

9 квітня 2025 року Євросоюз погодив мита-відповідь на американські товари на суму близько 21 млрд євро ($23,2 млрд).

Таке рішення ЄС ухвалив у відповідь на повне відновлення мит США на сталь та алюміній. Тарифи у розмірі 25% на весь імпорт цих металів, підвищені адміністрацією Дональда Трампа, набули чинності 13 березня.