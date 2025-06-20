Швейцарія слідом за ЄС скасовує санкції проти Сирії

Швейцарія вирішила скасувати частину економічних санкцій проти Сирії, повторивши крок Європейського Союзу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Відповідне рішення ухвалив швейцарський уряд, повідомляється на його офіційному сайті.

Під зняття обмежень підпадають 24 юридичні особи, серед яких — Центральний банк Сирії. Відтепер до них більше не застосовуватиметься замороження активів та інших економічних ресурсів.

"Метою цього рішення є сприяння економічному відновленню Сирії, а також інклюзивному та мирному політичному переходу", — йдеться в заяві уряду.

Рішення набуло чинності у п’ятницю о 18:00 за швейцарським часом.

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що Сирія повністю відновить підключення до міжнародної платіжної системи SWIFT "протягом кількох тижнів", що ознаменує повернення країни до глобальної економіки після 14 років війни та санкцій, які зробили її ізгоєм на міжнародній арені.

19 червня Центральний банк Сирії заявив про першу міжнародну банківську транзакцію через систему SWIFT з початку громадянської війни.

США скасували давні санкції проти Сирії, які тривали з 2004 року.