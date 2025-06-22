Яхту, на якій минулого року загинув британський мільярдер, дістали з Середземного моря

Розкішну яхту під британським прапором, яка затонула біля Сицилії минулого року, в результаті чого загинули британський технологічний магнат Майк Лінч та шестеро інших осіб, була піднята з води.

Про це повідомляʼє DW.

Жертвами трагедії у серпні 2024 року стали Майк Лінч, його дочка та ще п'ятеро людей. Тоді, в серпні 2024 року, яхта Bayesian затонула біля Портічелло, недалеко від Палермо. 15 інших людей вижили.

Мільярдер Майкл Лінч Getty images

У суботу 21 червня один з найпотужніших морських кранів Європи витягнув 56-метрову яхту з-під Середземного моря.

Рятувальна команда під керівництвом британської компанії TMC Marine відкачала морську воду з корпусу, і судно було утримано в піднятому положенні, оточене бонами для утримання забруднення, поки проводилися подальші перевірки.

Верхні палуби яхти Bayesian виявилися серйозно пошкодженими, а синій корпус — забрудненим після тривалого перебування на глибині 50 метрів під водою.

Судно поступово піднімали з морського дна протягом трьох днів. Вісім сталевих підйомних ременів дозволили вирівняти корпус та стали частиною складної дротяної системи, яка почала піднімати яхту.

Перед підйомом довелося від’єднати 72-метрову щоглу, яка залишилася на морському дні для подальшого вилучення. Це було необхідно для приведення корпусу у майже вертикальне положення.

Яхту буде перевезено на плавучій крановій платформі до порту Терміні-Імерезе на Сицилії, де її розмістять у спеціально підготовленій сталевій колисці. Після цього судно передадуть слідчим для з’ясування причин затоплення.

Майже рік тому британський технологічний бізнесмент Майкл Лінч влаштував круїз для друзів на честь свого недавнього виправдання в США за звинуваченням у шахрайстві.

59-річний Лінч, засновник компанії Autonomy, продав її Hewlett-Packard у 2011 році за 11 мільярдів доларів. У червні 2024 року суд у Сан-Франциско визнав його невинним у справі про шахрайство. Внаслідок затоплення 5 людей включно із Майклом загинули, 15 людей – вижили.

Італійські слідчі продовжують розслідування причин трагедії.