Швеція пішла на абордаж – танкери з нафтою РФ почали оминати її води

Танкери, які перевозять російську нафту через Балтійське море, почали оминати шведські води після того, як Швеція взялася висаджуватися на судна в морі для перевірки документів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Дані відстеження суден, зібрані Bloomberg, показують, що з 22 підсанкційних танкерів на цьому маршруті з 7 квітня 13 пройшли південніше данського острова Борнгольм, а не звичнішим північним шляхом ближче до Швеції, яким вони користувалися раніше.

Це свідчить про виразну зміну маршруту, оскільки танкери, які підозрюють у належності до флоту, що перевозить російську нафту, схоже, коригують курс, щоб уникнути жорсткіших дій з боку Швеції.

Ці дані, які збігаються з висновками недавнього матеріалу шведського мовника TV4, є ще однією ознакою того, що агресивніший контроль за так званим тіньовим флотом Росії змушує судна йти новими, потенційно довшими маршрутами з вищими витратами на пальне.

Ці судна, які часто погано обслуговуються, мають неповне страхування і непрозору реєстрацію, вважають одним із ключових способів, що дозволяють Росії й надалі експортувати нафту для фінансування війни проти України.

Зміна маршруту в Балтійському морі відбулася після того, як шведська берегова охорона в березні піднялася на борт суден Sea Owl 1 і Caffa через підозри, що вони ходили під фальшивими прапорами.

На початку квітня посадовці також піднялися на борт Flora 1 через підозру, що саме це судно стало джерелом розливу нафти. Підозра не підтвердилася, і судно відпустили.

Нагадаємо:

У березні пов'язані з Росією танкери почали уникати Ла-Маншу після того, як уряд Британії пригрозив їх захоплювати, і в окремих випадках ішли північніше Шотландії, щоб уникнути перехоплення.