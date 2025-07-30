Росія закрила ринок для найпопулярніших китайських вантажівок

Через падіння виробництва і продажів вантажівок російська влада розпочала наступ на китайські бренди, які домінують на ринку після виходу європейських.

Про це пише The Moscow Times.

Росстандарт відкликав сертифікати відповідності ("ОТТС") у шести найпопулярніших китайських моделей, фактично заборонивши їх імпорт та реалізацію.

Йдеться про моделі брендів Dongfeng, Foton, FAW та Sitrak, зокрема такі, як Sitrak C7H — найпопулярніший тягач у Росії. За перше півріччя його продажі склали понад 3700 одиниць, що майже вдвічі перевищує показники найпопулярнішої моделі "КамАЗа".

Причиною відкликання стали нібито порушення технічних норм: неефективне гальмування, перевищення шуму та проблеми з системою екстреного виклику "ЕРА-ГЛОНАСС".

Зазначається, що у I півріччі 2025 року виробництво вантажівок у Росії скоротилося майже на 25%, а продажі впали вдвічі.

Антикитайська кампанія почалася ще в лютому, коли з ринку вивели вантажівки Shacman. Тепер влада вдається до жорсткіших заходів. За даними "КамАЗа", станом на початок року склади дилерів були переповнені 40 тисячами китайських вантажівок — це дві третини річного попиту.

На тлі колапсу імпорту (90% якого становлять вантажівки з Китаю) та стрімкого падіння попиту дилери і лізингові компанії зазнають найбільших втрат. "Китайцям уже все одно, а страждають наші люди", — заявив представник великої дилерської мережі.

За оцінками "Автостата", імпорт важких вантажівок за пів року впав у десять разів — до 3411 одиниць. У червні ввезли лише 410 вантажівок — найменше за останні п’ять років.

Нагадаємо:

Два російські автовиробники, КамАЗ і Горьківський автозавод у Нижньому Новгороді (ГАЗ), із серпня перейдуть на чотириденний робочий тиждень через важку ситуацію на автомобільному ринку. Можливість введення скороченого робочого графіка до осені також розглядає АвтоВАЗ.

За підсумками 2024 року прибуток найбільшого в Росії виробника вантажних автомобілів - компанії "КамАЗ" - обвалився у 28 разів.

Російський автогігант "АвтоВАЗ" заявив, що розглядає запровадження чотириденного робочого тижня через тиск високих відсоткових ставок і конкуренцією з боку китайських автовиробників, що негативно впливає на продажі.