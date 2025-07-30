Россия закрыла рынок для самых популярных китайских грузовиков

Из-за падения производства и продаж грузовиков российские власти начали наступление на китайские бренды, которые доминируют на рынке после выхода европейских.

Об этом пишет The Moscow Times.

Росстандарт отозвал сертификаты соответствия ("ОТТС") у шести самых популярных китайских моделей, фактически запретив их импорт и реализацию.

Речь идет о моделях брендов Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, в частности таких, как Sitrak C7H - самый популярный тягач в России. За первое полугодие его продажи составили более 3700 единиц, что почти вдвое превышает показатели самой популярной модели "КамАЗа".

Причиной отзыва стали якобы нарушения технических норм: неэффективное торможение, превышение шума и проблемы с системой экстренного вызова "ЭРА-ГЛОНАСС".

Отмечается, что в I полугодии 2025 года производство грузовиков в России сократилось почти на 25%, а продажи упали вдвое.

Антикитайская кампания началась еще в феврале, когда с рынка вывели грузовики Shacman. Теперь власти прибегают к более жестким мерам. По данным "КамАЗа", по состоянию на начало года склады дилеров были переполнены 40 тысячами китайских грузовиков - это две трети годового спроса.

На фоне коллапса импорта (90% которого составляют грузовики из Китая) и стремительного падения спроса дилеры и лизинговые компании несут наибольшие потери. "Китайцам уже все равно, а страдают наши люди", - заявил представитель крупной дилерской сети.

По оценкам "Автостата", импорт тяжелых грузовиков за полгода упал в десять раз - до 3411 единиц. В июне ввезли лишь 410 грузовиков - меньше всего за последние пять лет.

Напомним:

Два российских автопроизводителя, КамАЗ и Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде (ГАЗ), с августа перейдут на четырехдневную рабочую неделю из-за тяжелой ситуации на автомобильном рынке. Возможность введения сокращенного рабочего графика до осени также рассматривает АвтоВАЗ.

По итогам 2024 года прибыль крупнейшего в России производителя грузовых автомобилей - компании "КамАЗ" - обвалилась в 28 раз.

Российский автогигант "АвтоВАЗ" заявил, что рассматривает введение четырехдневной рабочей недели из-за давления высоких процентных ставок и конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, что негативно влияет на продажи.