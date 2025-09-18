Росія розглядає новий стрибок податків попри обіцянки Путіна

Російський уряд розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), щоб стримати дефіцит бюджету і зберегти резерви.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Агентство зазначає, що такі обговорення відбуваються на тлі публічних запевнень Володимира Путіна, що підвищення податків не планується.

Проєкт бюджету планують подати до парламенту 29 вересня. Його ключові параметри узгоджуються з Путіним заздалегідь і навряд чи будуть істотно змінені під час формального розгляду в Держдумі.

Росія, яка вже четвертий рік веде війну проти України, цього року підвищила податки на доходи фізичних осіб і корпоративні податки. Однак уряду все одно довелося втричі збільшити прогноз дефіциту федерального бюджету до 1,7% від валового внутрішнього продукту (ВВП) у травні.

За словами анонімного чиновника, якого цього місяця цитували державні ЗМІ, тепер очікується, що цей показник буде перевищено. Також під загрозою опиняється і плановий дефіцит у 0,9% ВВП на 2026 рік, закладений у торішньому бюджетному законі.

Чотири джерела, близькі до уряду, підтвердили повідомлення незалежного медіа The Bell, що уряд обговорює підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%, щоб стримати зростання дефіциту.

Терміни ухвалення рішення не уточнюються, але одне з джерел зазначило, що зміни можуть бути внесені до бюджету 2026 року, якщо збережеться чинне "бюджетне правило", яке передбачає відкладання надприбутків від нафти.

"Як можна зменшити дефіцит, дотримуючись бюджетного правила? Тільки підвищенням податків, адже майже немає простору для скорочень - ні у військових витратах, ні в соціальних", - пояснило одне з джерел.

За розрахунками Reuters, у 2024 році ПДВ забезпечив 37% федеральних доходів, і його підвищення може вдвічі скоротити прогнозований дефіцит на 2026 рік.

Російська економіка продовжує зростати, незважаючи на посилення західних санкцій через війну проти України. Однак зростання ВВП, за прогнозами, сповільниться приблизно до 1% порівняно з 4,3% торік, а інфляція залишається вищою за 8%. При цьому значна частина робочої сили і близько 40% державних доходів спрямовуються на оборону і безпеку.

Державні витрати залишаються головним двигуном економічного зростання в Росії. З огляду на невдоволення Путіна темпами економіки і потребу й надалі фінансувати війну на виснаження в Україні, скорочення витрат малоймовірні.

Читайте також: Стагфляція та збідніння населення: як Кремль розплачується за війну

Нагадаємо:

Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков запевнив, що макроекономічна ситуація в Росії залишається "надійною і передбачуваною", навіть незважаючи на обвал рубля і рецесію.

Економіка Росії має серйозніші проблеми, ніж визнається офіційно, і протягом року існує реальний ризик системної банківської кризи.

У зовнішній торгівлі РФ помітно зростає обмін товар на товар: наприклад, пшениця на китайські авто або насіння льону на будматеріали.