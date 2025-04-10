Росія планує відкрити двері для компаній з "недружніх країн"

Росія планує пом'якшити контроль за новими іноземними інвестиціями, дозволяючи в тому числі західним компаніям повертатися на російський ринок.

Про це повідомляє Reuters.

З повномасштабного вторгнення РФ заборонила іноземним компаніям виводити свої активи з країни, вимагаючи, щоб вони зберігали їх на спеціальних рахунках. Цей крок був спрямований на запобігання відтоку капіталу після військової операції Росії в Україні та запровадження західних санкцій.

Зараз агресор намагається повернути інвесторів та залучити нових. Однак, оскільки заборона на виведення капіталу все ще діє, практичних кроків у цьому напрямку було зроблено небагато.

"Рамки для регулювання притоку нових грошей і забезпечення можливості виведення цих грошей і доходів, отриманих від них, вже вирішені", - сказав голова департаменту фінансової політики мінфіну РФ Алєксєй Яковлєв.

Він зазначив, що новий указ правителя Путіна про пом'якшення контролю за рухом капіталу для нових інвестицій може бути виданий приблизно в середині року.

Поточні правила для іноземних інвесторів залишаться в силі.

Контроль за рухом капіталу був накладений лише на інвесторів з "недружніх країн", які засуджують воєнні дії Росії та підтримують Україну. Інвестори з країн, які вважаються дружніми, таких як Китай та Індія, були звільнені від цих заходів.

Яковлєв заявив, що нові правила повинні застосовуватися до всіх інвесторів, незалежно від їхньої національності.