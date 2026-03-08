У Росії заявили про ракетний удар по підстанціях Бєлгорода: у місті зникли світло та вода

Українська правда

Губернатор Бєлгородської області РФ заявив, що в ніч на 8 березня по енергетичних об'єктах у Бєлгороді та Бєлгородському районі було завдано ракетного удару, внаслідок чого виникли перебої з електро-, водо- та теплопостачанням.

Джерело: губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков, російський Telegram-канал "Пепел-Белгород"

Деталі: Під удар потрапили електропідстанція "Бєлгород", що розташована на вулиці Сторожовій, та підстанція "Фрунзенська" в районі села Драгунське Бєлгородського округу.

На оприлюдненому росіянами відео зафіксовано настання блекауту, удари по підстанції та потужні світлові спалахи під час вибухів.